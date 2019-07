Hellas Verona, Henderson: “Siamo un bel gruppo, Badu e Veloso giocatori forti”

Il centrocampista scozzese del Verona, Liam Henderson, ha parlato così ai canali ufficiali della società dopo la vittoria in amichevole contro il Primiero: “Secondo me è andata molto bene per tutti, questo era un tipo di partita molto utile per il lavoro fisico di questi giorni. Con Juric cerchiamo tantissimo la profondità per Pazzini o Di Carmine o per chi altro gioca in attacco. Stiamo andando bene con lui e proviamo ad applicare sul campo quello che ci chiede. Credo che sarebbe importante iniziare bene e fare subito punti, che sia uno o che siano tre, ma è importante andare forte già dalle prime partite. A livello personale e di squadra sarà una stagione importantissima, dovremo dare tutto per i compagni quando scenderemo in campo così come lo facciamo in allenamento. La nazionale scozzese mi piacerebbe e ci penso perché è un obiettivo importante, spero che Steve Clarke venga a visionare qualche gara a Verona. I nuovi centrocampisti sono importanti per la squadra perché Badu e Veloso sono due giocatori forti che possono dare una mano”.