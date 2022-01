Hellas Verona, Depaoli si allena con la squadra con il nullaosta della Sampdoria

In attesa dell’ufficialità del suo trasferimento, il terzino Fabio Depaoli ha preso parte al primo allenamento del 2022 con i gialloblù grazie al nulla osta fornito dalla Sampdoria. Ecco il report ufficiale del club veneto: “Prima seduta del nuovo anno per i gialloblù, in preparazione a Spezia – Hellas Verona, match in programma giovedì 6 gennaio (ore 14.30) al ‘Picco’ e valido per la 20a giornata della Serie A TIM 2021/22. Queste le attività svolte nella seduta mattutina di oggi, domenica 2 gennaio: attivazione, possessi-palla ed esercitazioni tattiche. Alla seduta ha preso parte anche Fabio Depaoli, con nulla osta di UC Sampdoria. Domani, lunedì 3 gennaio, è prevista una nuova seduta di allenamento – in tarda mattinata – a porte chiuse”. FOTO: Twitter Sampdoria