Hellas Verona, Cioffi: “Sono fiducioso che la società interverrà sul mercato”

Intervenuto ai canali ufficiali dell’Hellas Verona dopo la sconfitta per 3-2 con l’Hoffenheim, mister Gabriele Cioffi ha confidato di aspettarsi qualche volto nuovo dal mercato: “La sfida di oggi è stata importante perché ci ha permesso di provare diversi schemi e moduli: senza due giocatori come Cancellieri e Caprari dovremo proseguire con un modulo diverso, che possa far risaltare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione e sia funzionale alla squadra. In ogni caso, sono fiducioso che la società interverrà in maniera positiva sul mercato in modo tale da supportare lo ‘zoccolo duro’ di questa squadra, rappresentato dai senatori di questa rosa che hanno accolto in maniera positiva i nuovi arrivati”.

Foto: Instagram Hellas Verona