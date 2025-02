Hellas Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali

Alle ore 15:00, Hellas Verona e Atalanta scenderanno in campo nel match valido per il 24° turno di Serie A. Una sfida importante per entrambe le compagini in termini di classifica, con la Dea che vuole dare continuità a una stagione a dir poco straordinaria. Qui di seguito le formazioni ufficiali della partita.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Bernede, Niasse, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, de Roon, Cuadrado; Samardzic; Retegui, De Ketelaere

FOTO: Twitter Atalanta