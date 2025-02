Hellas Verona-Atalanta: i convocati di Zanetti

Hellas Verona e Atalanta, domani alle ore 15:00, scenderanno in campo nel match valido per il 24° turno di Serie A. Si tratta di una partita molto importante per entrambe le compagini. I padroni di casa, infatti, hanno un bisogno disperato di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre la Dea vuole continuare a rimanere attaccata a Inter e Napoli. Qui di seguito la lista dei convocati di mister Zanetti.

PORTIERI: Montipò, Berardi, Perilli.

DIFENSORI: Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Valentini, Okou, Dawidowicz, Tchatchoua, Coppola, Ghilardi.

CENTROCAMPISTI: Lazovic, Niasse, Bradaric, Kastanos, Bernede, Suslov.

ATTACCANTI: Lambourde, Sarr, Mosquera, Ajayi, Cisse.

