Hellas Verona-Atalanta: i convocati di Gasperini

Domani, alle ore, 15:00, andrà in scena il match tra Hellas Verona e Atalanta. Una gara molto importante in termini di classifica per la Dea che vuole rimanere al passo di Inter e Napoli. Lo stesso vale per i padroni di casa che, invece, hanno bisogno a tutti i costi di punti per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione. Qui di seguito i convocati diramati da Gasperini.

PORTIERI: Rui Patricio, Rossi, Vismara.

DIFENSORI: Djimsiti, Hien, Obric, Posch, Toloi.

CENTROCAMPISTI: Bellanova, Brescianini, Cassa, Cuadrado, de Roon, Ederson, Palestra, Pasalic, Ruggeri, Sulemana, Samardzic, Zappacosta.

ATTACCANTI: De Ketelaere, Retegui, Vlahovic.

