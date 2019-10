Hellas, due schiaffi alla Samp: Di Francesco perde ancora e traballa sempre

Due schiaffi dell’Hellas e la Samp va di nuovo ko. Il Verona di Juric piega al “Bentegodi” i blucerchiati con un secco 2-0: una vittoria meritata e decisa dalla rete di Kumbulla (alla prima gioia in A) al 9′ del primo tempo e dall’autogol di Murru all’81’ sugli sviluppi di una punizione di Veloso. La Samp resta impantanata all’ultimo posto e Di Francesco traballa sempre più: Pioli e Iachini – come già raccontato – sono due nomi spendibili per la panchina blucerchiata. Ma prima bisogna capire le evoluzioni legate alla vicenda societaria: la trattativa tra Ferrero e il gruppo Vialli è a buon punto, ecco perché potrebbero essere proprio gli acquirenti a scegliere l’eventuale nuovo allenatore.

Sabato 5 ottobre 2019

15:00 Spal-Parma 1-0 (Petagna)

18:00 Verona-Sampdoria 2-0 (Kumbulla, aut. Murru)

20:45 Genoa-Milan

Domenica 6 ottobre 2019

12:30 Fiorentina-Udinese

15:00 Atalanta-Lecce

15:00 Bologna-Lazio

15:00 Roma-Cagliari

18:00 Torino-Napoli

20:45 Inter-Juventus

Brescia-Sassuolo rinviata al 18 dicembre

CLASSIFICA: Inter 18; Juventus 16; Atalanta 13; Napoli 12; Roma 11; Cagliari, Lazio 10; Parma, Torino, Hellas Verona 9; Fiorentina, Bologna 8; Udinese 7; Milan, Brescia, Sassuolo, Lecce, Spal 6; Genoa 5; Sampdoria 3.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria