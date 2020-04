Helguera e la festa a casa di Ronaldo: “Arrivò un pullman pieno di ragazze”

Ivan Helguera svela un aneddoto sul suo passato. L’ex difensore del Real Madrid, nel corso di una diretta su Instagram, ha raccontato un episodio accaduto ai tempi dei Galacticos: “Ero ad una festa di compleanno con mia moglie quando arrivò un pullman pieno di ragazze: fui costretto da lei a tornare a casa, lo stesso successe a Figo. Ci trovavamo a casa di Ronaldo, quella che poi lui stesso vendette a Ramos. Comunque bisogna dire che Beckham, Zidane e Figo erano dei grandi professionisti. A Ronaldo e Roberto Carlos piaceva uscire di più, ma non lo facevano tutti i giorni. Se si giocava di sabato e si vinceva allora se lo permettevano, altrimenti no: non lo avremmo mai fatto con una partita in programma la domenica”.

Foto: spanish.fansshare.com