Heggem: “Ramos e Zidane sono i miei idoli. Sono forte con i piedi e veloce, mi adatterò a Italiano”

20/08/2025 | 16:07:58

Il nuovo difensore del Bologna Torbjørn Heggem si è presentato in conferenza stampa: “Il passo dalla Svezia alla Championship è stato importante. All’inizio in Inghilterra sono passato da terzino a difensore centrale anche grazie agli ottimi risultati del WBA. Le sfide contro l’Italia e l’Estonia mi hanno messo ancora più in risalto, non vedo l’ora di cominciare con il Bologna. La sensazione è stata ottima. Nel mio club precedente mi trovavo bene ma volevo giocare in uno dei migliori cinque campionati del mondo e in una competizione europea. I primi giorni non sono stati facili, il lavoro che richiede l’allenatore è intenso e non sono ancora abituato a queste temperature. Sono un giocatore fisico, bravo con entrambi i piedi e posso giocare sia a destra che a sinistra. Sono dotato di una buona velocità e penso di adattarmi bene al sistema di gioco del nostro allenatore. In Norvegia il campionato che si vedeva tutti era la Premier, ma anche la Serie A ha il suo fascino. Non ho mai avuto un club in particolare dove avrei voluto giocare ma il Bologna mi ha affascinato in primis per la possibilità di giocare l’Europa League. Nella mia famiglia si pratica tanto sport, ora sono qua con la mia ragazza ma non vedo l’ora che possano venire a vivere qui. I miei idoli d’infanzia? Sergio Ramos e Zidane”.

FOTO: Sito Bologna