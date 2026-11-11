Heggem: “Non posso restare in panchina per il resto della stagione, ho voglia di giocare”

11/11/2026 | 22:28:49

Heggem del Bologna ha parlato in una intervista concessa a Nettavisen: “Non è una situazione ideale. Un cambio di allenatore è strano quando senti di aver iniziato la stagione molto bene. Credo di aver giocato da titolare le prime sei partite, ma purtroppo non abbiamo ottenuto i risultati necessari. Non posso continuare a restare in panchina per il resto della stagione. Sono nel pieno della mia carriera e ho voglia di giocare a calcio. È qualcosa che dovremo valutare, se continua così. Non è facile”.

foto x bologna