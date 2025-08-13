Dall’Inghilterra: il difensore Heggem atteso in Italia per le visite

13/08/2025 | 16:48:40

Un altro difensore per il Bologna. Come anticipato alle 16,11 dal portale WBA Report, il club emiliano ha trovato gli accordi con il West Bromwich per Torbjorn Heggem, centrale norvegese classe 1999, atteso stasera in Italia per completare il trasferimento e svolgere le visite. Operazione, spiegano i colleghi inglesi con un tweet delle 16,11 di 8 milioni di sterline. Non a caso ieri Heggem non era stato utilizzato nella partita di coppa. Il West Bromwich chiederà di metterà una clausola di eventuale futura vendita.

Foto: WBA Report