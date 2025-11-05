Heggem: “Al Bologna ho fatto passi da gigante. Sto benissimo, sono entrato nei meccanismi della squadra”

05/11/2025 | 17:13:19

Heggem ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brann: “So quanto siano importanti le partite europee per le squadre norvegesi. Il Brann è una squadra aggressiva e fino ad ora ha fatto bene in Europa League, quindi penso che farà una prestazione di livello. Non abbiamo ancora fatto l’ultimo meeting in cui parliamo degli individualismi avversari. Conosco la squadra ma non la vedo tutti i giorni, quindi non so quanto io possa essere utile. Qui si gioca molto nell’1 contro 1 e si punta sempre ad avere il baricentro alto. C’è anche un gioco posizionale, specie contro i centravanti forti. Sotto questo punto di vista io devo ancora migliorare nella comprensione degli spazi. Ovviamente vorrei anche migliorarmi offensivamente contribuendo con assist e gol. Sto benissimo, ho giocato tanto e sono entrato molto bene nei meccanismi della squadra. Non ho avuto uno dei migliori inizi ma poi sono migliorato. Qui a Bologna si gioca in maniera aggressiva e ho fatto passi avanti da gigante sotto questo punto di vista”.

foto sito bologna