Hector Herrera all’Atletico Madrid, anche O Jogo conferma la nostra esclusiva

Hector Herrera ha scelto l’Atletico Madrid. Il centrocampista messicano è in scadenza di contratto con il Porto e il club spagnolo è stato quello che ha mosso i passi più importanti per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero. Lo scorso 21 gennaio vi avevamo anticipato in esclusiva la mega offerta dell’Atletico, che aveva alzato il pressing per lo specialista classe ’90 con la volontà di anticipare la concorrenza. E ora arrivano importanti conferme anche dal Portogallo: secondo l’autorevole O Jogo, il messicano avrebbe già un accordo di massima con l’Atletico sulla base di un contratto quinquennale. Uno dei fattori che hanno spinto Herrera ad accettare la corte dei Colchoneros, si legge, è la situazione societaria stabile del club iberico e soprattutto la presenza in panchina di Diego Simeone, che lo ha convinto in prima persona a trasferirsi a Madrid. Herrera promesso sposo dell’Atletico in vista di luglio: una volata partita il 21 gennaio…

Foto: remezcla.com