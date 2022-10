Heart of Midlothian, Neilson: “Speriamo che la Fiorentina non giochi al massimo, ma noi dovremo fare del nostro meglio”

Manca un giorno al ritorno della Conference League e la Fiorentina fa visita è chiamata alla lunga trasferta scozzese contro gli Heart of Midlothian. Lo stesso tecnico del club scozzese Robbie Neilson ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia: “È molto importante che la Fiorentina arrivi qui. Speriamo che non giochino al loro massimo e speriamo allo stesso tempo che noi giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Abbiamo vinto in trasferta la volta scorsa, vogliamo restare in Conference e domani dobbiamo giocare al massimo”.

Foto: twitter Conference League