Heart of Midlothian, Alliday: “Se facciamo possesso, la Fiorentina in difesa diventa vulnerabile”

A fianco al tecnico Neilson, in conferenza stampa c’era anche il centrocampista degli Heart of Midlothian, Andy Alliday, che è intervenuto in vista della gara di domani: “Sono molto eccitato. Vogliamo dimostrare tutti i progressi fatti in questi anni. Sono cresciuto guardando il calcio italiano. Ho seguito Batistuta da bambino. Abbiamo studiato bene la squadra di Italiano e penso che potremo affrontarla bene domani sera. Contro il Riga abbiamo giocato bene ma domani sera dovremo fare del nostro meglio perché la Fiorentina è una squadra veramente molto forte. Questa estate sono stato a Firenze in vacanza e mi è piaciuta molto. Abbiamo studiato le debolezze della Fiorentina, sappiamo come giocano, fanno molto possesso palla ma domani lo stadio sarà una fortezza per noi. Firenze ed Edimburgo gemellate? Non voglio dire chi sarà il più bello tra i gemelli. È una squadra molto aggressiva ma sappiamo che facendo molto possesso palla lascia molto spazio anche in difesa e dovremo essere bravi a sfruttare queste opportunità quando capiteranno”.

Foto: twitter Conference League