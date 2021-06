Hazard: “Voglio dimostrare il mio valore al Real. Mi è dispiaciuto per Zidane. Ancelotti? Ci siamo già sentiti”

Eden Hazard, giocatore del Real Madrid e della Nazionale belga, nel corso di un’intervista a Het Nieuwsblad.ha ha parlato del suo futuro. “Voglio solo dimostrare che sono fatto per il Real Madrid. Gli ultimi due anni sono stati difficili. Ancelotti mi ha già mandato un messaggio. Mi ha detto che è molto felice di essere di nuovo allenatore del Real Madrid, ma che avremo tempo per parlare più tardi. Mi ha augurato buona fortuna all’Europeo. Non ho dovuto chiedere a Mertens di Carlo Ancelotti, perché ci sono ancora molti giocatori a Madrid (Benzema, Modric, Kroos…) che lo ricordano. Tutti dicono che Ancelotti è fantastico. Una brava persona che sa gestire e guidare un gruppo. La scorsa stagione il Real non ha vinto nulla, la prossima stagione vogliamo vendicarci”.

Sulla partenza di Zidane: “L’ho chiamato. Mi ha fatto male vederlo partire. È una delusione sia per lui che per me. Tutti conoscono il rapporto che ho avuto con Zidane. Era il mio idolo. Grazie a lui ho iniziato a guardare il calcio con ammirazione. Quel gol che ha segnato nella finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen… Tutti conoscono quel tiro al volo. Beh, speriamo che un giorno io faccia un gol così bello. Dovrei provarlo. Magari all’Europeo (ride, ndr)”.

FOTO: Twitter Real Madrid