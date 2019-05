Hazard: “La vittoria in Europa League sarebbe l’addio perfetto al Chelsea”

“Vincere l’Europa League sarebbe l’addio perfetto al Chelsea? Si, vedremo cosa succede. Voglio soltanto vincere la Coppa, non importa se segnerò oppure no”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Eden Hazard nel corso di una lunga intervista al Daily Mail. Il futuro del classe ’91, salvo sorprese, sarà al Real Madrid di Zinedine Zidane. “Pulisic al Chelsea per sostituirmi? E’ possibile”, ha continuato l’esterno belga, “E’ tutto nelle mani del club. Non ci penso al momento. Quando sono arrivato al Chelsea ero un ragazzino, ora sono un uomo. Non sono cambiato come persona. Come giocatore, invece, ora segno più gol e ho maggiore esperienza. Non c’è nessuna possibilità di vedermi indossare un’altra maglia in Premier. Non potrei giocare in nessun’altra squadra qui. Sono uno dei blues! Dobbiamo vincere l’Europa League. Sarebbe importante per i tifosi, per i giocatori e per l’allenatore. Siamo fiduciosi”.

Foto: Mundo Deportivo