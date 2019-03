Hazard, un’altra perla alla 100ª con il Belgio. E quel messaggio al Real…

Eden Hazard sempre più trascinatore del Belgio. Per il fantasista del Chelsea un’altra perla con la maglia dei Diavoli Rossi nella sfida contro Cipro, per quella che è la sua 100esima presenza in Nazionale: al 10′ del primo tempo il classe ’91 raccoglie un pallone giocato da Batshuayi e con un destro perentorio gonfia la rete. Poi, proprio Hazard restituisce il favore al compagno e lo manda in porta per il raddoppio belga. Un’altra prestazione da top player per il talento Blues, sempre al centro dei rumors di mercato, a maggior ragione se si considera che il suo contratto è in scadenza nel 2020. Lo stesso Hazard prima del match aveva mandato un chiaro messaggio sul suo futuro, respingendo le voci su un presunto accordo con il Real Madrid: “Non c’è nulla di vero in questi rumors. Sono concentrato sulla Nazionale e sul Chelsea. Questo è tutto ciò a cui sto pensando”, ha chiuso Hazard. Insomma, nella testa del belga almeno per il momento non c’è spazio per le Merengues…

Important to win👏🏼🇧🇪 Well done lads!Proud to have achieved 100 caps and share it with everyone! #comeonbelgium #family ⚽️ Victoire importante 👍🏼🇧🇪 Bien joué les gars! Fier d'avoir passé le cap des 100 sélections et de partager avec tout le monde 😄 #diablesrouges #lafamille pic.twitter.com/etKTfiYexS — Eden Hazard (@hazardeden10) March 24, 2019

Foto: Twitter ufficiale Belgio