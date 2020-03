Hazard: “Sto recuperando, mi giudicherete l’anno prossimo”

Operato lo scorso 5 marzo a Dallas, oggi, Eden Hazard, folletto belga del Real Madrid, si trova confinato a casa sua, a Madrid. Così, l’emittente RTBF ne ha approfittato per intervistarlo. “Euro 2020? Speravo di arrivarci, quindi sono rimasto deluso dal fatto che sia stato posticipato. Avevo programmato di giocarci. Avremo tutti un altro anno per prepararci, ma ciò mi permetterà anche di curare la mia caviglia e tornare al massimo della forma. Coronavirus? Sono un po ‘spaventato, come tutti gli altri, ma soprattutto ho paura di trasmetterlo. Sono preoccupato per le persone più deboli. La stagione? La mia prima stagione a Madrid non è buona, ma non è del tutto pessima. È una stagione di adattamento. Mi giudicherete dall’anno prossimo. Per me è stata una bella esperienza. Adesso sto bene e sto recuperando. Ho ancora quattro anni di contratto, spero di essere in buona forma.”

Foto: sito ufficiale Real Madrid CF