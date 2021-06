Hazard: “Sto cercando di trovare una soluzione ai tanti infortuni. E’ difficile conviverci”

Intervistato da VTM, il fantasista del Real Madrid, Eden Hazard, ha parlato degli infortuni muscolari molto frequenti e su come fare per evitarli, in particolare in vista degli Europei.

Queste le sue parole: “Nella mia ultima partita avevo ancora dolore alla gamba, al quadricipite. E se non sono al 100%, ho sempre un po’ di paura. Non mi piace giocare con i piccoli fastidi. Per gli ultimi 3-4 infortuni si è ripetuto lo stesso schema: stavo bene durante la partita, avevo buone sensazioni ma il giorno dopo era un disastro. Stiamo cercando di trovare una soluzione a questo problema. Mentalmente mi sento bene e credo che lo sarò anche sul piano fisico a poco a poco”.

Foto: Sito Real Madrid