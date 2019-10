Hazard si sblocca con il Real: “Le critiche? La gente parla sempre, ora non voglio fermarmi”

Finalmente Hazard. Ieri è arrivata la prima rete in camiseta blanca per il belga del Real Madrid che ha messo la firma sull’azione del momentaneo 2-0 contro il Granada. Il Bernabeu ha così potuto applaudire la grande giocata dell’ex Chelsea che è scappato via dalla difesa avversaria, si è presentato davanti al portiere e ha concluso con un gran bel pallonetto terminato in rete. E dopo la gara, vinta 4-0 dagli uomini di Zidane, Hazard ha parlato così ai microfoni di Real Madrid TV: “Il primo gol è sempre difficile, ma poi ho tirato in porta con più sicurezza. Spero di segnare molti gol per questo grande club, non voglio fermarmi. È importante segnare per me. Critiche? La gente parla sempre, ho sentito molte cose. Ecco perché è stato importante segnare per me. Granada? È una squadra molto forte, ecco perché erano secondi. Abbiamo dato tutto ma possiamo sempre migliorare”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid