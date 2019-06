Hazard: “Real, un sogno che si avvera. Ma lasciare il Chelsea è la decisione più dura”

Il Chelsea saluta Eden Hazard, da stasera ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Il campione belga ha postato un messaggio d’addio sul sito dei Blues: “Ai miei amici e familiari del Chelsea, ora sapete che mi unirò al Real Madrid. Non è un segreto che è stato il mio sogno giocare per loro da quando ero un ragazzino e adesso sia vvera. Ho cercato di fare del mio meglio per non distrarre me stesso o la squadra in questo difficile periodo di speculazione e attenzione da parte dei media, specialmente negli ultimi 6 mesi. Lasciare il Chelsea è la decisione più grande e più dura della mia carriera fino ad oggi. Avevo solo 21 anni quando sono arrivato, quindi sono cresciuto come uomo e giocatore con tutti voi. Il Chelsea e soprattutto i suoi tifosi saranno sempre speciali per me”, ha chiuso Hazard.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea