Hazard: “Qui i tifosi sono un’altra cosa. Tra Zidane e i miei compagni, sono tornato bambino”

Arrivato al Real Madrid a inizio giugno dal Chelsea, l’attaccante belga Eden Hazard ha parlato in un’intervista alla UEFA delle sensazioni provate nel periodo trascorso nella capitale spagnola. Tra i tifosi, Zidane e la sua presentazione, ecco le sue dichiarazioni: “Quando perdevamo, al Chelsea eravamo dispiaciuti come i nostri tifosi, ma non ho mai pensato fosse un disastro. In Spagna è diverso. Penso che qui i tifosi siano davvero tifosi, per loro il calcio è tutto e vogliono che i giocatori diano tutto. In Inghilterra non ci sono così tanti tifosi. Certo, le persone amano il calcio, ma non sono così fanatiche riguardo le loro rispettive squadre. Con Zidane ho lavorato per più di un mese ormai e ne sono moolto felice. Mi sento come un bambino, non solo per lui ma anche per gli altri giocatori che ci sono qui. Sto imparando ogni giorno e li sto conoscendo, è bellissimo lavorare con un tecnico che ti fa capire di esser stato un giocatore quando ci parli. Da lui ho solo da imparare. La presentazione al Bernabeu è stata speciale. Quando sono arrivato, ho sentito immediatamente di essere a casa su quel terreno di gioco“.

Foto: twitter Real Madrid