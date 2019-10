Hazard, prima gioia Merengue: il Real cala il poker al Granada e resta in vetta

Finalmente Hazard. Prima rete in camiseta blanca per il belga del Real Madrid che mette la firma sull’azione del momentaneo 2-0 contro il Granada. Il Bernabeu ha così potuto applaudire la grande giocata dell’ex Chelsea che scappa via dalla difesa avversaria, si presenta davanti al portiere e conclude con un gran bel pallonetto che termina in rete. Una gara sbloccata da Benzema dopo 2′, poi il raddoppio di Hazard in chiusura di primo tempo; al 61′ un gran gol di Modric sembra chiudere la gara, ma il Granada si rifà sotto con Machis e Duarte, prima del poker Merengue firmato James. La squadra di Zidane resta in vetta solitaria con 18 punti, Granada ancora secondo a 14, ma con una partita in più di Barcellona e Atletico.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid