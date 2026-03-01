Hazard: “Ogni anno avevo contatti con il PSG, ma non ho accettato per amore del Lille”

Eden Hazard ha parlato a RMC Sport, svelando un curioso retroscena sulla sua carriera: “Ogni anno avevo contatti con il PSG, ma nella mia testa era tutto molto chiaro. Quando ho lasciato il Lille mi sono detto che non sarei mai tornato in Francia per un altro club. Per la gente di Lille non volevo giocare nel PSG. Era un grande club, stava arrivando Nasser Al-Khelaïfi. C’erano investimenti enormi e la Champions garantita, ma il mio sogno era un altro”.

Foto: Instagram Hazard