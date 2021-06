Hazard: “Non sono al 100%. Il CT deciderà se giocherò o meno con la Russia”

Eden Hazard, capitano del Belgio, ha parlato a a RTBF, svelando che che nel match d’esordio contro la Russia potrebbe partire dalla panchina a causa della sua condizione fisica: “Ho potuto giocare 10 minuti contro la Croazia e ho potuto fare soltanto una settimana d’allenamenti completa. Vedremo insieme allo staff medico come fare per la prima partita. Non sono al 100%, ma posso dare una mano se il mister me lo chiederà. Sceglierà il CT se partirò titolare o meno, ma io non sono al massimo, quindi vedremo. Il Belgio ha molta pressione, sappiamo che abbiamo tutto per vincere e la gente spera che faremo sempre meglio. Sappiamo di aver fatto qualcosa di magnifico al Mondiale tre anni fa e proveremo a migliorarci ancora”.

Foto: Twitter uff. Belgio