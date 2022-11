Hazard: “Lite con Vertonghen? Non è vero. Non sono stupido, è più grande di me”

Intervenuto in conferenza stampa, Eden Hazard ha voluto chiarire e raccontare la tanto chiacchierata lite con Vertonghen: “Non ho litigato con Vertonghen, non sono stupido, è più grande di me. Mi ha solamente chiesto delle spiegazioni su quanto detto sui difensori Belgi, che sono troppo lenti. Ridendo gli ho detto: ‘Dai non sei così veloce’ e mi ha anche dato ragione. Lo sanno tutti che mi piace scherzare”. Parole che rasserenano lo spogliatoio del Belgio, che sta vivendo un periodo di difficoltà.

Foto: Instagram Hazard