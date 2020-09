Hazard ko, il Real Madrid in ansia per il suo fantasista

Eden Hazard non giocherà stasera contro l’Huesca. Il fuoriclasse del Real Madrid è stato escluso dai convocati dei blancos a causa di un infortunio muscolare. Il belga, ancora a secco di minuti in questa stagione, potrebbe saltare perfino la prima in Champions League. «Dopo i test effettuati oggi su Eden Hazard dai Servizi Medici del Real Madrid – si legge nella nota ufficiale – gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare alla gamba destra».

Foto: Twitter Real Madrid