Hazard, intervento al perone riuscito: il comunicato del Real Madrid

Intervento al perone perfettamente riuscito per Eden Hazard. Il Real Madrid, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, fa il punto sulle condizioni del belga: “Il nostro giocatore Eden Hazard è stato operato oggi con successo a Dallas per la frattura del perone destro. L’intervento è stato supervisionato dallo staff medico del Real. Hazard rimarrà sotto osservazione fino a quando non sarà dimesso per iniziare il recupero”.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 5, 2020

Foto: sito ufficiale Real Madrid