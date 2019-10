Hazard: “Indossare la 7 di Ronaldo non è facile. Addio al Chelsea? Già un anno fa…”

Arrivano altre parole di Eden Hazard, protagonista di uno speciale sulle frequenze di Real Madrid TV. Queste le sue dichiarazioni: “L’addio al Chelsea? Dopo il Mondiale 2018 volevo già lasciare Londra per venire al Real Madrid ma non fu possibile. Parlai sia con Florentino Perez che con Modric e capii che al Bernabeu mi volevano tutti. La maglia 7? Portare questo numero dopo Cristiano Ronaldo non è per niente facile, ha molta storia”, ha confessato Hazard.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid