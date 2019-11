Hazard: “Il Real mi cercò già quando ero al Lille, ma solo ora mi sento pronto. Zidane il mio idolo da bambino”

Eden Hazard, nuova stella del Real Madrid, nell’intervista rilasciata a L’Equipe ha confessato anche un retroscena di mercato: “È stato un sogno per me venire a Madrid. Da quando ho cominciato a giocare nel giardino da piccolo, era il club che tifavo. Zidane era il mio idolo da bambino e quando lo vedevo in televisione era magico facendo le sue giocate spettacolari. Spesso andavamo in vacanza con la mia famiglia in Spagna, ma non ero mai stato qui a Madrid. Ogni volta le persone mi parlavano del Real e, quando ero al Lille, già mi cercò. Avrei potuto accettare e venire prima, ma a 21 decisi di andare in Premier League e solo ora mi sento davvero pronto per un club così grande”.

Foto: Real Madrid sito ufficiale