Hazard: “I primi mesi al Real? Solo le statistiche sono negative. Ecco perché ho scelto il numero 7”

Eden Hazard ha parlato dei suoi primi mesi al Real Madrid ai microfoni di Spor Foot Magazine: “L’unica cosa negativa sono le statistiche. Ho fatto un gol, servito un assist e mi sono procurato un rigore. La gente ricorda solo questo. I primi due mesi quel che ho fatto non è stato sufficiente. Mi sono detto: sei nuovo, fai le cose facili. La gente si aspettava che iniziassi a dribblare. La maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo? All’inizio era di Mariano, non volevo chiederglielo, non è nel mio stile. Sapevo che il 10 era di Modric. Al Chelsea presi il 17. Ma ce l’aveva qui Lucas Vazquez. Era libero il 16 ma non lo volevo. Dissi: ‘Datemi la 50’ ma in Liga non puoi superare il numero 25. Allora il club ha chiesto a Mariano di cedermi la 7”.

Foto: Real Madrid Twitter