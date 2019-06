Real, bagno di folla al Bernabeu per Hazard: “Sognavo questo momento fin da bambino”

Il Real Madrid presenta alla stampa e ai propri tifosi Eden Hazard, ultimo acquisto stellare targato Florentino Perez. Le Merengues hanno raggiunto l’accordo con il Chelsea per una cifra vicina ai 120 milioni di euro, come vi avevamo anticipato, mentre il calciatore ha firmato un contratto per prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2024. Lo stesso Hazard, proprio in questi minuti è stato presentato allo stadio Santiago Bernabeu. Queste le sue prime parole: “Grazie presidente, grazie alla mia famiglia. Ho molta voglia di iniziare con il Real Madrid e vincere tanti titoli, come ha detto il presidente, sognavo fin da bambino di giocare per il Real, adesso sono qui e voglio solo godermi questo momento”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid