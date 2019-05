Hazard e il Real, spunta un altro indizio: il belga in posa con la ‘camiseta blanca’

Il futuro di Eden Hazard sarà al Real Madrid di Zinedine Zidane. L’esterno belga, in scadenza nel 2020 con il Chelsea, è sempre più vicino al trasferimento alle merengues per una cifra vicina ai 120 milioni di euro, come già raccontato in precedenza. Intanto nelle ultime ore è arrivato un nuovo indizio: come svelato dal Daily Mirror, il talento belga, in vacanza a Marbella (in Spagna) dopo aver vinto l’Europa League con il Chelsea, è stato ‘pizzicato’ mentre posa con in mano una maglietta del Real Madrid. Un tifoso, infatti, gli avrebbe chiesto uno scatto mostrando la ‘camiseta blanca’ e Hazard ha accettato, con tanto di sorriso e autografo personalizzato. Hazard-Real, ormai manca solo l’annuncio…

Foto: Daily Mirror