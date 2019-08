Hazard: “Conte e Sarri sono diversi tra loro, ma entrambi vincenti”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Eden Hazard ha parlato di Conte e Sarri, che sono stati i suoi ultimi allenatori prima del passaggio al Real Madrid. Queste le sue parole: “Sono diversi tra di loro, per carattere e idea di calcio, ma hanno un cosa in comune: sono due vincenti”. E sul trasferimento al Real aggiunge: “Fin da bambino sognavo di vestire un giorno la maglia del Real Madrid”.

Foto: Twitter Real Madrid