Hazard confessa: “Futuro? Senza rinnovo potrei lasciare il Chelsea. A gennaio…”

Eden Hazard spaventa il Chelsea. Il fantasista belga, intervenuto ai microfoni di Canal Plus France, ha parlato così del suo futuro: “Se non rinnovo, è possibile che lasci il Chelsea la prossima estate quando mi resterebbe soltanto un anno di contratto – riporta AS -. Gennaio? No, non mi aspetto un trasferimento nella sessione invernale, non farei una cosa simile al club o ai tifosi. Ho avuto contatti con il PSG ma, come ho sempre detto, se tornassi in Ligue 1 sarebbe soltanto per andare al Lille”. Il Chelsea, dal canto suo, spinge per raggiungere l’intesa con Hazard per il prolungamento del contratto con annesso ritocco verso l’alto dell’ingaggio.

Foto: Twitter Chelsea