Hazard: “Che bello poter tornare ad allenarsi in gruppo, ora aspettiamo di poter giocare le partite”

Intervenuto tramite i canali ufficiali del club, Eden Hazard, stella belga del Real Madrid, ha commentato la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Valdebebas: “Mi sento molto bene a tornare sul campo a lavorare con i miei compagni di squadra. Ora dobbiamo aspettare che arrivino le partite, ma sono molto contento. Dopo due mesi ho bisogno di più lavoro fisico e più palla. Voglio solo essere pronto per la prossima partita. Ora l’allenamento è migliore, possiamo allenarci come ci piace fare di più. La prima settimana è stata un po ‘strana, ma ora possiamo allenarci di nuovo in gruppo. Vogliamo solo stare tutti insieme e cercare di lavorare in gruppo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Real Madrid CF