Hazard al Real, tutto confermato. In Spagna sicuri: “L’annuncio nelle prossime ore”

Il futuro di Eden Hazard sarà al Real Madrid di Zinedine Zidane. L’esterno belga, in scadenza nel 2020 con il Chelsea, molto presto sarà un nuovo giocatore delle merengues per una cifra vicina ai 120 milioni di euro, come già raccontato in precedenza. Intanto nelle ultimissime ore dalla Spagna arrivano ulteriori conferme sull’operazione: secondo il programma “El Chiringuito”, molto vicino alle vicende dei Blancos, l’annuncio ufficiale di Hazard al Real Madrid arriverà già nelle prossime ore, tra stasera e domani. Dopo Jovic (nostra esclusiva), dunque, il club di Florentino Perez si appresta ad annunciare un altro grande colpo di mercato.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea