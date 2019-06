Hazard al Real Madrid: ora è anche ufficiale. Una nostra esclusiva del 19 aprile

Il 19 aprile vi abbiamo raccontato dell’affare Hazard-Real Madrid. Vi avevamo anche anticipato le cifre dell’affare: quasi 120 milioni di euro per il cartellino del belga. Dopo le tante conferme arrivate nelle ultimissime settimane, ora c’è anche il comunicato ufficiale: “Il Real Madrid e il Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Eden Hazard. Il giocatore rimane legato al club nelle prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2024. Hazard sarà presentato come nuovo giocatore del Real Madrid giovedì 13 giugno allo stadio Santiago Bernabeu, dopo aver superato le visite mediche”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea