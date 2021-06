Hazard accoglie Ancelotti: “Grande allenatore. Possiamo fare grandi cose insieme”

È ufficiale da martedì, Carlo Ancelotti è tornato al Real Madrid. E la notizia fa particolarmente piacere a Eden Hazard, che nel corso di un’intervista a RTBF in Belgio, ha ammesso. “Tutti a Madrid sanno cosa ha portato Ancelotti al club. Ha vinto la Champions League con questo gruppo e conosce tanti giocatori. Sappiamo che è un allenatore con molta esperienza. Conosce la città e i tifosi. Penso che possiamo fare grandi cose insieme. Non lo conosco personalmente ma da quello che ho sentito da lui è davvero un bravo allenatore che vuole solo vincere ed è quello che vogliamo tutti. Avremo la possibilità di lavorare insieme. Va bene per me”.

FOTO: Twitter Real Madrid