Hayen (Brugge): “Sappiamo la forza dell’Atalanta. Non credo che il rigore dell’andata dia maggiori motivazioni”

Il tecnico del Brugge, Nicky Hayen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta a Bergamo.

Queste le sue parole: “Non penso che il rigore sarà una motivazione in più, loro iniziano con un gol sotto, hanno i giocatori che possono fare qualità, dobbiamo pensare a noi. Si può parlare di psicologia inversa, ma non credo abbiano bisogno di questo. Il nostro gioco dovrà essere lo stesso della scorsa settimana, dobbiamo sfruttare le occasione. Dobbiamo essere svegli”.

Infortunati? “Ci siamo tutti, non abbiamo problemi, speriamo che tutti stiano bene”.

Che gara si aspetta? “Dobbiamo ancora fare una bella partita per qualificarci, i giocatori cercheranno di fare ciò che abbiamo preparato, speriamo di portare a casa il risultato anche domani. Voglio sempre divertirmi, si prova sempre a fare il massimo”.

Che Atalanta si aspetta domani sera? “È una squadra molto forte, ci aspetta domani una partita molto difficile, ma credo in questo gruppo. Giochiamo con coraggio”.

Cosa si aspetta domani? Qualche cambio? “Sono tutti giocatori che portano qualcosa in più. Lookman ha tanta velocità, faranno di tutto per farlo giocare. Noi ci siamo preparati su tutto, non cambia il nostro piano. Inizieranno a mille, avranno il loro piano, dovremo reagire su ciò”.

Foto: sito Brugge