Hayen (Brugge): “Juve squadra con qualità. Fanno tanto pressing. Ero un fan di Del Piero”

Nicky Hayen, allenatore del Brugge, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus.

Queste le sue parole: “La struttura di gioco della squadra, fanno molto pressing e cercano di rimanere sempre compatti. Poi hanno tanta qualità”.

Che effetto ti fa affrontare la Juventus? “Io ero un tifoso di Del Piero, e da li in poi ho sempre avuto una certa simpatia per Juventus, ma non avrò questa simpatia domani”.

Foto: sito Brugge