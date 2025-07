Hayen (all. Brugge): “Jashari si sta allenando con noi. La richiesta del club è sempre quella”

25/07/2025 | 18:07:48

Torna a parlare l’allenatore del Brugge, Nicky Hayen, che ha parlato del centrocampista svizzero, Aardon Jashari, calciatore seguito dal Milan.

Le sue dichiarazioni: “Aardon da qualche giorno si sta allenando con noi, è nel suo interesse, vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento, ciò fa guadagnare il rispetto di altri club.. La posizione del Bruges è chiara: le squadre che lo vogliono devono soddisfare le richieste. Poi ci sono anche i desideri del giocatore ed è lì che nasce la difficoltà. Presto le cose saranno più chiare”. Abbiamo raccontato in esclusiva che il giocatore è una priorità del Milan. Il Brugge chiede sempre 40 milioni che il Milan deve avvicinare.

Foto: Instagram Jashari