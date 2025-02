Il Bruges frena in campionato dopo la rocambolesca e contestata vittoria per 2-1 in Champions League contro l’Atalanta: solo 2-2 contro il Saint-Truiden, terz’ultimo in Belgio,

“Era troppo lento il giro palla, bisogna arrivare a concludere di più. Ma se si guardano gli altri campionati anche l’Atalanta ha pareggiato 0-0 oggi, ed anche altri club di Champions League stanno perdendo punti”.