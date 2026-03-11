Havertz salva l’Arsenal all’89’: finisce 1-1 a Leverkusen

11/03/2026 | 21:06:47

Finisce con un 1-1 la sfida di andata degli ottavi di Champions tra Bayer Leverkusen e Arsenal. A passare in vantaggio sono stati i tedeschi ad inizio secondo tempo con Andrich sugli sviluppi di un calcio d’angolo nel quale i Gunners si sono fatti trovare impreparati. L’Arsenal trova il pareggio grazie all’ex di turno Havertz all’89’ su calcio di rigore per fallo di Tillman su Madueke in area. Finisce così 1-1, discorso qualificazione così rinviato a settimana prossima per il ritorno all’Emirates Stadium.

