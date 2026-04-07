Havertz: “Orgogliosi della vittoria, Raya è tra i migliori portieri al mondo”

07/04/2026 | 23:55:23

Kai Havertz ha parlato a Prime Video dopo la vittoria dell’Arsenal in casa dello Sporting Lisbona: “È stata una partita abbastanza aperta, ma penso che l’abbiamo controllata bene nel complesso. Il calcio si costruisce su momenti come questo. Tutto sommato, penso che abbiamo giocato un’ottima partita e possiamo essere orgogliosi di noi stessi. Raya? Penso che sia ancora sottovalutato nel mondo del calcio, ma per me, nelle ultime due stagioni, è stato il miglior portiere del mondo. È eccezionale, ci ha salvato in numerose occasioni e siamo felicissimi di averlo con noi”.

foto x arsenal