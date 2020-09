Havertz: “Non vedo l’ora di giocare a Stamford Bridge con questa maglia”

Kai Havertz, presentato ieri sera al Chelsea, attraverso i propri profili social ha voluto mandare un saluto ai suoi nuovi tifosi. “Non potrei sentirmi più orgoglioso e privilegiato nel firmare per il Chelsea. Ieri è stato il giorno in cui il sogno della mia infanzia è diventato realtà. Non vedo l’ora di indossare la maglia Blues e giocare a Stamford Bridge, spero al più presto davanti a tutti i tifosi”.

Foto: sito ufficiale Chelsea