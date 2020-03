Havertz e un futuro tutto da scrivere: tra ipotesi rinnovo (con clausola) e assalti delle big

Kai Havertz è uno dei talenti più promettenti del calcio tedesco, e non solo. Il gioiello classe 1999 del Bayer Leverkusen, autore di 10 gol e 8 assist in questa stagione, ha attirato da tempo le attenzioni delle big europee (su tutte il Dortmund e i top club della Premier League), pronte a dare l’assalto al suo cartellino a suon di milioni. Proprio poche settimane fa, il tecnico dei tedeschi Peter Bosz è uscito allo scoperto annunciando di fatto un eventuale addio in vista della prossima estate: “Con ogni probabilità Havertz andrà via a fine giugno e, se lo farà, sarà un trasferimento di almeno 100 milioni”, le sue parole ai microfoni di Algemeen Dagblad. L’emergenza Coronavirus, però, potrebbe cambiare gli scenari: secondo i principali media tedeschi, infatti, appare difficile che un club possa investire in estate – in un periodo non certo semplice – tale cifra per un solo giocatore.Una situazione che avrebbe portato la dirigenza del Leverkusen a iniziare la trattativa per il rinnovo del contratto con lo stesso Havertz fino al 2023. All’interno del nuovo accordo, riporta Kicker, verrebbe inserita anche una clausola di rescissione valida per l’estate 2021 che faciliterebbe la partenza del talentuoso classe ’99.

Foto: Bild