Havertz e il Chelsea: ora davvero si può chiudere

Kai Havertz e il Chelsea. Un lungo inseguimento che può andare in porto. Il Bayer Leverkusen ha sempre mantenuto una certa coerenza, chiedendo 100 milioni e non spostandosi troppo da quella valutazioni. Il Chelsea era arrivato a 70-75 milioni più bonus. Ora, come ribadito anche dalla Bild, può aumentare la proposta a 80 milioni aggiungendo almeno 15 milioni di bonus (o i 20 richiesti) per trovare la definitiva quadratura. Havertz ha aspettato solo il Chelsea, la sua pazienza dovrebbe essere premiata presto.

Foto: Bild