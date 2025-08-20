Arsenal, infortunio al ginocchio per Havertz

20/08/2025 | 13:25:20

Brutte notizie per l’Arsenal di Mikel Arteta che potrebbe perdere per diverso tempo il suo calciatore, Kai Havertz. Dall’Inghilterra (The Athletic) giungono voci di un nuovo infortunio al ginocchio per l’ex Chelsea. Nel mese di febbraio, il giocatore tedesco ha accusato un problema simile che ha dato come esito un infortunio al tendine del ginocchio. In quel caso, il duttile calciatore dei Gunners fu costretto ad operarsi e terminare anzitempo la sua stagione. Si attendono aggiornamenti sullo stato di salute del classe ’99.

Foto: Instagram Havertz